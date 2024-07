Confira os clubes que vão lutar pelo acesso no Capixabão Série B

O Capixabão Série B está chegando com tudo! A batalha pelo acesso vai começar, com 10 equipes sedentas pelas duas vagas na primeira divisão do Capixabão 2025. O Castelo FC será o único representante do Sul do Espírito Santo no campeonato deste ano.

Nesta segunda-feira (22), na Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), foi definido o formato e os dez participantes para disputa do Capixabão Série B 2024.

Os clubes serão divididos em duas chaves: Centro Sul e Centro Norte e, as equipes vão se enfrentar, dentro de seus próprios grupos, com turno e returno. Nesta primeira fase, os dois melhores de cada grupo se classificam para as semifinais. Após isso, os dois finalistas ganham vaga para o Capixabão 2025.

Confira os clubes divididos por grupos:

Chave Centro Sul

Castelo FC

Grêmio Laranjeiras (GEL)

Capixaba Sport Club

Sport Clube Capixaba

Tupy

Chave Centro Norte

Vilavelhense

Pinheiros

Linhares

CTE Colatina

São Mateus