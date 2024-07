Cadela da PM encontra drogas escondidas em matagal em Atílio Vivácqua

Na tarde da última sexta-feira (26), a Cadela Diana, da Polícia Militar, encontrou drogas escondidas em um matagal no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

Leia também: Justiça condena empresa e DER por morte de trabalhador no ES

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram informadas de que traficantes estavam escondendo drogas em uma área de mata.

Nisso, os policiais foram até o local e com a cadela Diana, encontraram 24 papelotes de cocaína, totalizando 30 gramas, e três pedaços de maconha, somando 70 gramas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as devidas providências.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.