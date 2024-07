‘Café Conecta: Montanhas Capixabas’ promove conexão e inovação no setor

A Mútua-ES, em colaboração com o CREA-ES e o CONFEA, vai realizar o ‘Café Conecta: Montanhas Capixabas’, no dia 9 de agosto, no auditório do Senac, em Venda Nova do Imigrante. O evento, que contará com o apoio de diversas instituições ligadas ao agronegócio e à educação, tem como objetivo fortalecer o setor produtivo do café arábica no Espírito Santo.

Produtores rurais, especialistas, investidores e acadêmicos se reunirão para discutir temas cruciais para o setor, como: práticas de cultivo, manejo, colheita, pós-colheita, mercado e sustentabilidade. O evento contará também com palestras, mesas redondas e oportunidades de networking, proporcionando um ambiente propício para a troca de experiências e o desenvolvimento de novas ideias.

O ‘Café Conecta: Montanhas Capixabas’ abordará temas: como inovação tecnológica, políticas públicas e práticas sustentáveis, visando impulsionar a qualidade e a competitividade do café capixaba no mercado nacional e internacional. A participação de instituições como o Ifes Venda Nova do Imigrante e o Coffe Design reforça o compromisso do evento com a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas através do link: https://www.sympla.com.br/evento/cafe-conecta-montanhas-capixabas/2545697?share_id=copiarlink

Sobre o Café Conecta

O Café Conecta é uma iniciativa da Mútua-ES, que visa promover a conexão e a troca de conhecimentos entre os diversos atores da cadeia produtiva do café.

Portanto, o evento busca fortalecer o setor cafeeiro capixaba, incentivando a inovação, a sustentabilidade e a competitividade.

O evento conta com o apoio de Montanhas do Espirito Santo, IBEF-AGRO, Senac, Fecomércio, Sesc, Amunes, Ifes Venda Nova do Imigrante, Coffe Design e Incaper.