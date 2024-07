Caminhão carregado com chapas de granito tomba na ES 166, em Cachoeiro

Um caminhão que transportava chapas de granito tombou na manhã do último domingo (28), na ES 166, Rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Castelo.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão seguia sentido Castelo ao trevo de Itaoca, quando o acidente aconteceu.

O motorista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde dele é estável.

