Campeonato Brasileiro Juvenil: ginastas capixabas conquistam pódios

Dia 17 de julho começou o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil, onde as ginastas do Campeões de Futuro/Instituto Capixaba Esportivo (Incesp), conquistaram o 6° lugar geral do torneio.

O evento foi realizado em Manaus, no Amazonas, e se encerrou no último domingo (21), com as atletas retornando para o Espírito Santo nesta quarta-feira (24).

A atleta Amanda Manente, conquistou o vice-campeonato individual geral e, também, o primeiro lugar no aparelho bola, no nível 3.

Já a ginasta Gisely Benevenuto, também conseguiu um bom rendimento, no aparelho bola, conquistando a medalha de bronze. No aparelho do nível 1, Aghata Cuel chegou na final, conquistando a 5ª colocação.