Em Cachoeiro, pentacampeão Cafu ministra palestra sobre liderança

Na noite desta quinta-feira (25), Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, deu uma palestra sobre liderança em Cachoeiro de Itapemirim.

Ao lado de sua namorada, a jornalista Mariah Morais, Cafu realizou uma palestra no segundo dia da 18ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro (Fenaci). O evento foi realizado no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro.

Na palestra, Cafu falou sobre seu início na carreira futebolística, contando que passou por diversos desafios, incluindo nove reprovações em testes, sendo quatro no São Paulo FC. A palestra teve seu foco na motivação, trabalho em equipe e, principalmente, em como ser um grande líder. Contudo, uma bela palestra para os adultos, mas, muito mais importante para as crianças, que estavam em peso no evento.

Sem duvidas, a história de Marcos Evangelista é inspiradora, inclusive para os pequenos, que sonham em ser jogadores de futebol. Durante suas falas, Cafu destacou o respeito por seu pai, que segundo o mesmo, foi o maior incentivador em sua carreira. O ex-jogador comentou várias vezes, que quando chegava em casa, após reprovar nos testes, seu pai dizia sempre a mesma frase: “São barreiras, que colocam na sua vida, que só você pode superar”.

Um história de persistência, perseverança e principalmente, liderança. O pequeno Cafuringa, se tornou Cafu, duas vezes campeão do mundo e, um exemplo de liderança.

Cafu ainda falou sobre a época da histórica Seleção Brasileira, que representou o país entre 1996 e 2002. Comentou sobre como exercia o papel de líder dentro da seleção, exaltando a melhor característica de cada atleta.

Haviam muitas crianças na palestra, impressionante, visto que nenhuma delas viu Cafu jogar. Isso só mostra o quanto a liderança do ex-jogador, transita entre as gerações.