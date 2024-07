Caparaó: mãe pede ajuda para realizar tratamento do filho com glaucoma

Breno Júnior Silva da Cruz, de apenas 7 anos, mora com sua mãe, Luziene Maria da Cruz, e mais uma irmã no município de Iúna, na região do Caparaó.

Divorciada e mãe de outros quatro filhos, sendo que apenas dois moram com ela, a dona de casa está enfrentando um drama com Breno Júnior. A criança precisa realizar um exame de ressonância do crânio para poder fechar o quadro clínico do mesmo.

Breno nasceu com glaucoma congênito e durante uma cirurgia teve uma parada cardiorrespiratória, deixando graves sequelas neurológicas, que estão se agravando.

Luziene afirma não ter conseguido o exame pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Além disso, ela diz que é muito demorado e seu filho sente fortes dores. A mãe chegou a colocar uma televisão à venda para poder conseguir arrecadar dinheiro para custear o exame que está marcado para o próximo dia 1º de agosto, em Cariacica, na Grande Vitória. O exame custa R$ 425,00 e a anestesia R$ 750,00.

“Eu já não aguento ver meu filho sofrer. Ele nasceu com essa deficiência e precisamos fazer esse exame para tentar fechar o quadro. Ele já fez uma cirurgia da córnea, hoje sente muitas dores, chora, se debate. Estou muito cansada. Preciso de ajuda para custear o tratamento, não sei o que vou fazer”, diz a mãe agoniada.

Para tentar amenizar o sofrimento, Luziene iniciou uma campanha nas redes sociais para arrecadar valores e ajudar a custear os exames, visto que a viagem será realizada pela Secretaria de Saúde do município de Iúna. Além do exame, Luziene diz que os custos com medicamentos e fraldas para Breno têm sido altos.

Quem desejar ajudar o pequeno Breno Júnior (7 anos), pode fazer uma doação através da chave Pix: 14066427707 – Luziene Maria da Cruz. Informações: (28) 99986-1642.

Nota da Secretaria de Saúde de Iúna

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Secretaria Municipal de Iúna para saber os motivos pelos quais Luziene não estaria conseguido realizar o exame por meio do SUS.

Em nota, a Secretaria informou que o pedido foi feito por médico particular. A médica transcreveu para o sistema de regulação MV (do Estado) no dia 25/08/23.

A nota informa ainda que o exame é de alta complexidade e, quando o acompanhamento é realizado no SUS, é normalmente precedido de outras avaliações físicas e exames para melhor descrição do quadro.

“O Estado, no momento, está em processo de contratação de prestador. Como o exame já está autorizado, entende-se que assim que houver prestador será realizado. Na ocasião, também foi solicitado eletroencefalograma, que já foi realizado em 01/04/24”, ressalta a nota.