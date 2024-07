Recomeça Mimoso: Feira de Negócios promete movimentar Mimoso do Sul

Entre os dias 2 a 4 de agosto, Mimoso do Sul irá realizar a Feira de Negócios “Recomeça Mimoso”. A cidade será palco desse importante evento que promete reunir música, gastronomia, esporte, turismo e empreendedorismo.

O local escolhido para abrigar a Feira é a Estação Ferroviária de Mimoso do Sul, um espaço histórico e cheio de encanto. A Feira será o ponto de encontro para empresários, empreendedores e visitantes interessados em conhecer e apoiar os negócios locais.

Ambiente familiar

Durante os três dias de evento, os visitantes poderão desfrutar de apresentações musicais ao vivo, com bandas e artistas locais, que vão animar o ambiente e criar uma atmosfera festiva.

Além disso, a gastronomia será um dos grandes destaques da feira, com uma variedade de opções deliciosas para todos os gostos. Os visitantes poderão saborear pratos típicos da região, experimentar novidades culinárias e aproveitar momentos de descontração com amigos e familiares.

Oportunidades de networking

O empreendedorismo também estará em evidência na Feira de Negócios Recomeça Mimoso. Diversos expositores estarão presentes, apresentando seus produtos e serviços, criando oportunidades de negócios e fortalecendo a economia local. Será uma excelente ocasião para estabelecer conexões, fazer networking e descobrir novas possibilidades.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. A iniciativa visa impulsionar o comércio e o empreendedorismo em Mimoso do Sul.

Parceria

O evento é uma realização da Aderes, em parceria com a Prefeitura de Mimoso do Sul, Câmara de Vereadores e ASCOMI (Associação Comercial de Mimoso do Sul).

Serviço:

Evento: Feira de Negócios “Recomeça Mimoso”

Data: 2 a 4 de agosto

Local: Estação Ferroviária de Mimoso do Sul

Estrutura da Feira de Negócios começa a ser montada na Estação Ferroviária da cidade