Capixabas garantem pódio em última competição antes da Olimpíada

Rumo a Paris, as capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira conquistaram a medalha de prata geral com a seleção brasileira na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica no último sábado (13). A competição aconteceu em Cluj-Napoca, na Romênia, e foi a última antes da Olimpíada.

Ambas as ginastas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O conjunto brasileiro alcançou a segunda colocação geral com um saldo de 71.850 pontos, atrás somente da Bulgária (73.650). Israel ficou em terceiro lugar com 71.000 pontos.

A seleção de conjunto vive um 2024 de conquistas históricas e resultados expressivos. As atletas, conhecidas como “Leoas”, estão a 12 dias de disputar os Jogos Olímpicos. Em uma publicação recente no Instagram, Déborah Medrado celebrou a conquista e demonstrou confiança para o evento olímpico.

“Finalizamos a última competição antes dos Jogos Olímpicos! Mostramos mais uma vez que o Brasil está entre os melhores do mundo! Sabemos o quanto podemos evoluir e chegar ao lugar que almejamos e tanto trabalhamos! Agora, é reta final! Hora de manter os pés no chão e continuar trabalhando e acreditando! Acreditando em Deus, nos propósitos, no processo, na equipe… Vamos por mais, time”, comentou Deborah Medrado.

Campeonato Brasileiro Juvenil

Nesta terça-feira (16), 11 ginastas viajam para disputar o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Juvenil, em Manaus, Amazonas. A delegação participa da competição com apoio do programa Voe Atleta, também da Sesport.

As ginastas Agatha Cuel, Amanda Silvares Manente, Esther Rosa Mendes, Giovana Guimarães, Giselly Benevenuto, Helena Balarini Ratis, Maria Clara Heiderich, Maria Victoria Mulinari, Rafaella Rodrigues, Sophia Louback e Valentina Simões Cibien são as atletas que viajam com apoio da Sesport, sob o comando das treinadoras Gizela Batista, Luciane Hammes e Lorena Sartori.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.