Carreta dá pane e trânsito é desviado na BR-101, em Rio Novo do Sul

O trânsito no km 395 da BR-101 precisou ser desviado após uma carreta apresentar uma pane na manhã desta sexta-feira (26), em Rio Novo do Sul.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, concessionária responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada às 11h08, após uma pane mecânica no complemento do veículo. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Eco101, para atendimento da ocorrência, foram acionados recursos operacionais da concessionária, como: guincho e viatura de inspeção. O tráfego de veículos seguiu por desvio no sentido Rio de Janeiro e a faixa foi totalmente liberada às 12h15.

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, como não foi um acidente, mas sim um complemento que se soltou de um cavalo mecânico, o órgão não foi acionado.