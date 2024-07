Iúna: filha mandou matar o próprio pai para adiantar herança

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte do idoso Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos, encontrado morto com os pés e mãos amarrados dentro de um veículo no dia 26 de maio, no bairro Quilombo, em Iúna.

O delegado titular da Delegacia de Polícia de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca, informou que a suspeita de 22 anos já havia tentado matar o pai em um outro momento. “Nos meses anteriores ao crime, a filha tentou assassinar o pai com doses de veneno. Cumprimos cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão temporária e um mandado de medida cautelar diversa da prisão”, explicou.

Filha queria a herança do próprio pai

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que a filha mandou matar o próprio pai para ficar com a herança. “Os autores foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por meio cruel ou insidioso, que dificultou a defesa da vítima e com o objetivo de ocultar a execução de outra infração penal. A filha foi indiciada também por motivação torpe, pois cometeu o crime para antecipar a herança do pai”, informou o delegado Nelson Coelho.

Como aconteceu o crime?

Ainda, segundo a Polícia Civil, o namorado e o ex-companheiro da suspeita foram quem cometeram o crime. Aliás, no dia do crime, a vítima estava dormindo quando um dos suspeitos enforcou e o outro segurou as pernas do idoso.

Após o crime, eles amarraram e colocaram uma sacola na cabeça da vítima. Segundo as investigações, os suspeitos pretendiam esconder o corpo em um local distante, porém, quando saíram da residência, bateram o carro e fugiram. A Polícia Militar encontrou o corpo na carroceria do carro.

A suspeita foi presa em casa na última terça-feira (23), na zona rural do distrito de Venda Nova do Imigrante. Ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC).