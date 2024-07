‘Casamento às Cegas’: polícia investiga participante por estupro e violência

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo, está investigando o personal trainer Leandro Marçal, ex-participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, por estupro, violência psicológica e doméstica. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) em nota enviada ao Estadão neste sábado, 13.

A reportagem entrou em contato com a equipe de Leandro Marçal, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Segundo o órgão, há um inquérito policial aberto para investigar Marçal. Ele foi denunciado pela arquiteta Ingrid Santa Rita, com quem se casou no programa, durante o último episódio do reality.

Ainda conforme o SSP-SP, a vítima prestou depoimento na delegacia na última quarta, 10. Os policiais solicitaram exames ao Instituto Médico Legal (IML) e uma medida protetiva de urgência. “Detalhes serão preservados devido a natureza da ocorrência”, finalizou o comunicado.

Leia a nota completa:

“O caso foi registrado como estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, onde é investigado por meio de inquérito policial. Na tarde desta quarta-feira (10), a vítima compareceu na delegacia e narrou os fatos para a autoridade policial, que solicitou exames ao Instituto Médico Legal (IML), bem como medida protetiva de urgência à Justiça. Detalhes serão preservados devido a natureza da ocorrência.”



Entenda o caso

O caso veio à tona no último episódio da temporada, lançado na quarta-feira, em que os participantes voltam depois de meses para comentar os desdobramentos dos relacionamentos construídos no Casamento às Cegas. Foi durante essa dinâmica que Ingrid revelou os abusos que sofreu enquanto estava casada com Leandro.

Ela relatou que Leandro sofria de disfunção erétil e não quis procurar ajuda: “Eu te protegi e te acolhi. Mas, quando fomos para a minha casa, você quis se resolver sozinho”.

Ela detalhou que ele a esperava dormir para tentar resolver seu problema erétil. “Eu pedi para você não me tocar. Pedi mais de uma vez, Leandro. Você não me respeitava. Você não me ouvia, você queria resolver o seu problema erétil com você. Era o teu ego, tuas mentiras, tua proteção. Você só queria manter o casamento da sua forma suja”, desabafou.

Ingrid revelou ainda que as atitudes de Leandro lhe causaram crises de pânico. “Minhas filhas me encontraram no chão, tendo crise de pânico, pedindo, pelo amor de Deus para você não tocar no meu corpo. Eu pedi para você não me tocar”.

Ela voltou a falar sobre o assunto na quinta, 11, em um vídeo publicado nas redes sociais. “Desde que nos separamos eu não o vi mais, até o dia do reencontro. Conforme a data foi chegando eu comecei a ter crises de pânico, comecei a ser medicada e a passar na psiquiatria e psicologia, porque eu sabia que eu iria encontrar com o Leandro”, disse em um trecho.

O que disse Leandro

Ainda durante o programa, Leandro falou sobre o desabafo de Ingrid: “Nossa relação nunca foi amistosa, nunca foi saudável de fato, a gente nunca conseguiu se conectar de fato. Na parte sexual, pegou muito. Em determinado momento, fiz exame, fui procurar ajuda, entender o que estava acontecendo com o Leandro. A gente entendeu que não era um problema físico, era um problema psicológico”.

Ele falou do seu problema de ereção e assumiu o erro. “Na parte sexual, eu nunca falei que fui certo. Sim, eu fui errado em tentar resolver um problema dentro do nosso relacionamento que era o polo principal de você falar: 50% do relacionamento é sexo, a gente precisa ajustar isso. Busquei ajuda, sim, só que as coisas não são rápidas assim. Quando eu já estava nessa, a gente já estava ali para o meio no final. O nosso relacionamento já estava realmente horrível. A parte sexual foi um problema nosso, sim, de eu achar que isso daqui será o que resolverá o problema do relacionamento. E aí o ego tomar e eu achar que se eu resolver isso o relacionamento vai andar”, continuou.

Leandro pediu desculpas, mas para ele o relacionamento tinha outros problemas: “Nosso relacionamento realmente não deu certo. Peço desculpa como eu já te pedi diversas vezes. Entendo o que foi o meu erro, mas entendo também que um relacionamento é feito a dois. Nosso relacionamento não terminou naquela semana. Nosso relacionamento já tinha terminado, você só não teve coragem de dizer que não queria mais”.

Estadao Conteudo