Caso Sara: vítima e ex-companheiro estavam separados a um mês

A vítima Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, encontrada morta no banheiro do apartamento no centro de Venda Nova do Imigrante, estava separada do ex-companheiro Jhonatan Bautz Dordenoni, a mais ou menos um mês.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante, Alberto Roque Peres, a vítima e o suspeito estavam separados há mais ou menos 30 dias. “Ela morava no apartamento com os dois filhos gêmeos de quatro anos de idade. Ela e o ex-companheiro haviam se separado há mais ou menos 30 dias”, contou.

Leia também: Suspeitos são presos por tentativa de latrocínio contra empresário no ES

Dinâmica do crime

Delegado Alberto contou que uma câmera de segurança flagrou o momento que o suspeito entra no apartamento e comete o crime. Após o crime, o suspeito sai do apartamento com a roupa sujas de sangue, acessa a garagem do prédio, pega o carro do pai da vítima e foge. Durante a fuga, ele acaba se acidentando com o veículo. A arma branca utilizada no crime foi apreendida pela polícia.

Ainda, segundo o delegado, com uso de drone, mais de 30 policiais civis e militares começaram a realizar busca pelo suspeito. Ele foi localizado dentro de um veículo próximo a rodoviária do município. “Ainda não temos detalhes sobre a motivação do crime. Vamos ouvir testemunhas, familiares e amigos para saber o motivo do crime”, disse.

O suspeito foi algemado e conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV). De acordo com o delegado Alberto, ele responderá pelos crimes de feminicídio (homicídio qualificado) e furto de veículo. Se condenado, Jhonatan poderá pegar até 30 anos por feminicídio e mais 5 pelo furto do veículo.