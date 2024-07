Suspeitos são presos por tentativa de latrocínio contra empresário no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), concluiu as investigações de uma tentativa de latrocínio contra um empresário, ocorrida no dia 28 de novembro de 2023, no bairro Porto Canoa, na Serra.

Durante as investigações, foi descoberta uma trama para matar o empresário. Sete envolvidos foram identificados, dos quais, seis estão presos e um encontra-se foragido.

Mais informações em instantes.