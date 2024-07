CBF detalha tabela da Copa do Brasil e São Paulo abre oitavas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, a tabela das oitavas de final da Copa Brasil. Os duelos já haviam sido decididos em sorteio na última quinta-feira. Agora, a entidade que organiza o futebol brasileiro anunciou informações como datas e horários das partidas, com o São Paulo abrindo a próxima fase.

Os jogos de ida têm início a partir da próxima semana, mais especificamente na terça-feira, dia 30, com o confronto entre São Paulo, atual campeão, e Goiás. A bola rola no MorumBis às 20 horas (horário de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Botafogo recebe o Bahia no Engenhão.

Com isso, na próxima quarta-feira, o jogo que terá o maior foco da televisão nacional será Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena, às 21h30, horário tradicional de transmissões esportivas no meio de semana. O duelo “mais forte”, entre Flamengo x Palmeiras, ocorre no mesmo dia, às 20 horas.

Os duelos de voltam acontecem na semana seguinte, com Vasco x Atlético-GO abrindo os trabalhos no dia 6 de agosto. A transmissão deverá ser novamente do duelo entre Grêmio e Corinthians, que ainda não tem local definido. No Brasileirão, ambos os times estão em situações indigestas na tabela. As equipes decidiram as edições de 1995 e de 2001 com um título para cada lado.

Nas oitavas de final, a CBF paga a todos os clubes cerca de R$ 3,46 milhões. Na bandeirada final, somando todas as fases, o campeão pode abastecer os cofres com até R$ 73,5 milhões.

CONFIRA A TABELA DETALHADA DAS OITAVAS DE FINAL:

Jogos de ida

30/07 – Terça-feira

20 horas

São Paulo x Goiás (MorumBis)

21h30

Botafogo x Bahia (Engenhão)

31/07 – Quarta-feira

19 horas

Athletico-PR x Red Bull Bragantino (Ligga Arena)

CRB x Attlético-MG (Rei Pelé)

20 horas

Flamengo x Palmeiras (Maracanã)

21h30

Atlético-GO x Vasco (Antônio Accioly)

Corinthians x Grêmio (Neo Química Arena)

01/08 – Quinta-feira

19 horas

Juventude x Fluminense (Alfredo Jaconi).

Jogos de volta:

06/08 – Terça-feira

21h45

Vasco x Atlético-GO (São Januário)

07/08 – Quarta-feira

19 horas

Red Bull Bragantino x Athletico-PR (Nabi Abi Chedid)

Atlético-MG x CRB (Arena MRV)

Bahia x Botafogo (Arena Fonte Nova)

20 horas

Palmeiras x Flamengo (Allianz Parque)

21h30

Grêmio x Corinthians (A definir)

Fluminense x Juventude (Maracanã)

08/08 – Quinta-feira

20 horas

Goiás x São Paulo (Hailé Pinheiro)

Estadao Conteudo