Com novidades, 2ª edição da Copa das Favelas está de volta em Cachoeiro

Na última segunda-feira (15), começou a competição que agitou Cachoeiro de Itapemirim em 2023, a Copa das Favelas Zumbi, que em sua 2ª edição, promete dar ainda mais oportunidades e visibilidade para jovens talentos de todo Sul do Estado.

Leia também: Real Noroeste representa o ES no mata-mata da Série D; veja os confrontos

A edição de 2024 já começou com quadras lotadas e muitas equipes em busca do grande título da Copa das Favelas. No total, são 31 equipes, divididas em três categorias.

Neste ano, a competição conta com as categorias masculina e feminina e, além dessas duas, vai haver uma segunda divisão do masculino, valendo vaga na primeira divisão. São três jogos por dia, que estão sendo realizados na quadra do Zumbi, ao lado do CRAS, no horários de: 19h40, 20h30 e 21h20.

Novas equipes

Além das equipes de Cachoeiro de Itapemirim, neste ano, o evento conta com equipes de Marataízes, Rio Novo e Itaoca. O evento está contando com o policiamento da Guarda Civil Municipal.

O fundador da CFZ, Pablo Miller, garante o sucesso desta edição e faz um apelo pelo apoio da comunidade e comerciantes locais, para poder realizar um evento ainda maior que o último. “Este ano, estou sozinho na organização, e peço aos empresários de Cachoeiro, que olhem com carinho para Copa das Favelas Zumbi, que vem fazendo um ótimo trabalho social na comunidade e trazendo paz durante o evento”, frisou Pablo.

“A Copa das Favelas, em seu segundo ano, vem mostrando sua força e trazendo paz pra nossa comunidade. Temos que exaltar o lindo trabalho que Pablo Miller vem fazendo. Com essa brilhante ideia de fazer a copa, está mostrando para muitos que o nosso bairro Zumbi é um bom lugar e, tem muitos talentos escondidos. A copa também mostra que aqui é um lugar de paz e que mesmo nosso bairro sendo ‘mal falado’, a realidade é outra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar com minha equipe e, que venham mais e mais anos de competição e de paz para nós e para nossa comunidade”, ressaltou o morador do Zumbi, Atila Moraes da Silva, conhecido como Batata.

Confira todas as equipes que vão participar da Copa das Favelas:

Feminino

Zumbi FC

Radar Marataízes

Raphas Rio novo

Estrela Futebol Feminino

Sem Conexão

Villas Village

Fênix FC Caiçara

Meninas do Vila Rica

Masculino – 1ª divisão

Wolfsburg BNH

Napoli Caxu

Família Rufino

Rua 13

Boleiros FC

Chelsea do Zumbi

Celtic Itaoca

Internacional Zumbi

Nova Era

Bar Sem Lona ZB

S.A Sport

Masculino – 2ª divisão

Zumbi FC

Só Crias

Só Breja

Lazio V.R

Resenha V.R

Atlético Maneiro

Atlético Madrid

Juventude

New Park