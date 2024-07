Alunos conhecem monumentos históricos em Alegre

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Corrente, localizada em Alegre, participaram de uma visita guiada à Vila do Café, distrito do mesmo município da escola.

Foram apresentados aos estudantes os monumentos históricos da região, com o objetivo de despertar neles a compreensão mais detalhista e real sobre a história e o desenvolvimento da localidade em que estão inseridos.

De acordo com a professora responsável pela atividade, Ângela Maria Costa da Silva, os educandos puderam notar a riqueza de informações transmitidas pelos nomes nas placas, que indicam, além dos marcos históricos, as narrativas sobre os personagens reais e eventos que contribuíram para formar as características da região ao longo do tempo.

“A realização dessa aula de campo foi uma experiência muito gratificante, porque eu também pude adquirir novos conhecimentos e ainda incentivar cada aluno a preservar e valorizar o patrimônio cultural e histórico próximo a eles”, comentou a professora Ângela Maria Costa da Silva.