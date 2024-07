Clube formado por crianças e adolescentes chama a atenção no Caparaó

Um clube formado por meninos e meninas com idades entre 10 e 15 anos, de diferentes classes sociais, cor, religião. E que se reúnem, em geral, uma vez por semana para aprender a desenvolver talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. Estes são conhecidos como Desbravadores.

Com nomes variados, e localizados na microrregião do Caparaó, os clubes Valentes do Caparaó (Ibatiba), Gaviões do Caparaó (Muniz Freire), Heróis do Amanhã (Iúna) e Mensageiros do Caparaó (Ibitirama), reúnem quase 100 integrantes e chamam a atenção por onde passam.

O instrutor do clube Gaviões do Caparaó, em Muniz Freire, David Durans, frisa que um dos objetivos das reuniões é incentivar os membros a ficarem bem longe do consumo de cigarro, álcool e drogas.

“Os integrantes vibram com atividades ao ar livre. Gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações nas matas e cavernas. Ensinamos a cozinhar ao ar livre, a fazer fogo sem fósforo. Demonstramos habilidade com a disciplina através de ordem unida e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. Orientamos aos participantes quanto ao risco do uso do fumo, álcool e drogas”, disse Durans.

O professor e psicanalista Wladimir Oliveira, é o distrital, responsável pelos quatro clubes. O mesmo motiva, orienta e coordena as ações dos clubes na região.

“Trabalhamos em equipe, procuramos sempre ser úteis à comunidade. Prestamos, também, socorro em calamidades e participamos ativamente de campanhas comunitárias para ajudar pessoas carentes. Em tudo o que fazemos, procuramos desenvolver amor a Deus e à Pátria e, além disso, construímos muitas amizades”, ressalta Wladimir.

Desbravadores no mundo

O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 90.000 sedes e mais de 1 milhão e meio de participantes. Existem oficialmente desde 1950, como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meninos e meninas de qualquer fé religiosa podem participar do movimento que tira da diversidade o colorido da energia juvenil.

Foto: Divulgação