PF recupera doações desviadas de vítimas da chuva no Sul do ES

A Polícia Federal recuperou as doações que haviam sido desviadas das vítimas das chuvas no Sul do Espírito Santo. A ação criminosa foi descoberta durante a “Operação Black Friday”, na última terça-feira (2).

A PF informou que após a divulgação da operação pela mídia, várias pessoas que adquiriram os produtos, sem saber que eram provenientes de crime, começaram a se apresentar voluntariamente na Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, para entregar as mercadorias.

Segundo a PF, até o momento, foram recuperados 32 geladeiras, 23 fogões, sete colchões e 83 lâmpadas, a maior parte entregue por adquirentes de boa-fé. Além disso, outras pessoas já entraram em contato com a delegacia e se comprometeram a devolver os produtos assim que possível.

“Aqueles que compraram mercadorias desviadas da CONAB e voluntariamente as entregarem à Polícia Federal, serão ouvidos. A Polícia Federal continuará trabalhando para garantir que todos os donativos desviados sejam recuperados e entregues às vítimas das enchentes, e reforça a importância da colaboração da população na devolução dos produtos adquiridos de boa-fé”, informou a Polícia Federal.