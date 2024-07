Real Noroeste representa o ES no mata-mata da Série D; veja os confrontos

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D pegou fogo no último final de semana, especificamente no Grupo A6, onde estavam os dois representantes do Espírito Santo.

Serra e Real Noroeste travaram um belo duelo durante toda a fase de grupos, ambos lutando por uma vaga no G-4 do grupo, por vezes, com chances dos dois clubes se classificarem. Contudo, o Tricolor Serrano, que se manteve dentro do G-4 durante quase toda a fase de grupos, acabou “tropeçando” nos últimos três confrontos, perdendo assim, a vaga no mata-mata, para o Real Noroeste.

Se para a equipe do Serra essa reta final foi decepcionante, para o Real Noroeste foi emocionante. O time de Águia Branca venceu o Itabuna por 3 a 2, pela última rodada da primeira fase da Série D, no Estádio Joaquim Alves de Souza, em duelo muito equilibrado.

Como foi o jogo?

Precisando da vitória, Real Noroeste marcou o primeiro gol com apenas dois minutos de jogo, o gol foi marcado por Vitinho. Contudo, o segundo gol do time capixaba foi marcado pelo meia Jonnathan, do Itabuna, em recuo “esquisito” contra o próprio gol.

No segundo tempo, Itabuna marcou seu primeiro gol, porém, viu o Real Noroeste marcar o terceiro. Wanderson, do Itabuna, marcou o segundo gol da equipe, colocando “fogo” na reta final do jogo. Assim, com final apreensivo, o jogo terminou em 3 a 2 para o time capixaba. Porém, as duas equipes se classificaram para próxima fase.

Confrontos do mata-mata da Série D:

Tocantinópolis x Manauara

América-RN x Retrô

Princesa do Solimões x Altos

ASA x Treze

Manaus x Maranhão

River-PI x Porto Velho

Atlético-CE x Itabaiana

Jacuipense x Iguatu

Real Noroeste x Brasiliense

Brasil de Pelotas x Água Santa

Mixto-MT x Portuguesa-RJ

Novo Hamburgo x Maringá

CRAC x Nova Iguaçu

Avenida x Inter de Limeira

Itabuna x Anápolis

Costa Rica-MS x Cianorte