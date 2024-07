Como a natureza pode influenciar sua saúde mental

O contato com a natureza pode proporcionar a oportunidade de desacelerar o ritmo frenético da vida moderna. É possível relaxar e recarregar nossas energias, além de encontrar paz interior e restabelecer nosso equilíbrio emocional.

A exposição a áreas verdes, com ar fresco e luz solar, pode ampliar a percepção de estímulos sensoriais. Por exemplo, passeios e piqueniques ao ar livre oferecem uma oportunidade única para se conectar verdadeiramente com pessoas queridas e aproveitar momentos de qualidade longe das redes sociais. Por este motivo, está se tornando cada vez mais importante a implantação de espaços verdes urbanos.

No entanto, se você gosta de fotografia, pode encontrar inspiração em paisagens deslumbrantes. Além disso, é possível aproveitar a oportunidade para tirar fotos bonitas da natureza que possam ser compartilhadas e até mesmo vendidas. O Depositphotos proporciona uma plataforma para você compartilhar seu trabalho com o mundo e lucrar com suas criações.

Os 6 principais benefícios do contato com a natureza para a saúde mental

Foto de mulher passeando com o seu cachorro na natureza

Há uma infinidade de benefícios ao praticar atividades ao ar livre, desde controle de peso até a melhora do bem-estar geral. Isso acontece devido à relação direta entre a natureza e a saúde mental, influenciando a qualidade de vida de muitos.

Infelizmente, a realidade é que estamos nos distanciando cada vez mais da natureza. À medida que mais pessoas optam por viver em grandes cidades, onde há mais oportunidades e recursos, vemos uma crescente urbanização, levando à ausência de áreas verdes. Por outro lado, aqueles que conseguem manter uma conexão com o meio ambiente desfrutam de benefícios inigualáveis em relação à saúde.

Se você é pai ou mãe de pet, uma excelente ideia é levá-los para aproveitar esses momentos ao ar livre — os animais também se beneficiam com estímulos externos. Mas, lembre-se de tomar os devidos cuidados em relação ao horário escolhido, especialmente em áreas mais quentes, pois os animais são sensíveis ao calor. E caso você ainda precise de motivação para sair de casa, aqui estão os 6 principais benefícios do contato com a natureza:

1. Diminuição da ansiedade

A ansiedade é um estado emocional caracterizado por preocupação excessiva, muitas vezes, acompanhada por sintomas físicos como agitação e palpitações. Para aliviá-la, você pode praticar exercícios ao ar livre para reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse), promovendo assim uma maior sensação de relaxamento.

2. Aumento da disposição

Caminhar na natureza pode estimular a circulação sanguínea, melhorar a saúde do coração e proporcionar uma sensação de bem-estar. Além disso, ao se expor à luz solar, seus ciclos de sono podem ser ajustados, resultando em um descanso verdadeiramente reparador e aumentando a disposição.

3. Elevação dos níveis de vitamina D

Aqui está um dos elementos mais importantes que impactam o nosso humor — a exposição à luz solar. É por meio dessa exposição natural que podemos obter a vitamina D, ou por meio de certos alimentos e suplementos. Ela estimula a produção de serotonina (neurotransmissor associado à sensação de felicidade), gerando mais qualidade de vida para os indivíduos.

4. Socialização

Se você gosta de praticar atividades físicas, mas não gosta muito de realizá-las sozinho, é possível convidar seus amigos ou familiares para uma atividade em grupo. Desta forma, além de obter incentivo, você também terá a chance de fortalecer a conexão interpessoal com essas pessoas.

5. Liberação de neurotransmissores

Ao praticar atividades na natureza, sejam elas leves, como uma caminhada ou mais puxadas, como corrida, são liberados neurotransmissores que atuam diretamente no nosso humor e bem-estar. Alguns desses neurotransmissores são capazes de diminuir significativamente os níveis de ansiedade e tristeza, como a dopamina, endorfina e serotonina.

6. Aumento da criatividade

Foi comprovado por meio de uma pesquisa que conectar-se com a natureza tem um impacto significativo no nosso nível de criatividade. Essa conexão interfere positivamente nas habilidades cognitivas e ajudam a afastar os famosos bloqueios mentais.

FAQ: por que a natureza ajuda na saúde mental?

A natureza possui diversas propriedades capazes de ajudar na saúde mental. O contato com ela influencia positivamente a saúde e o bem-estar, pois os ambientes naturais têm o poder de acalmar, reduzir os níveis de estresse, ajudar na ansiedade e até mesmo na depressão.

FAQ: como o contato com a natureza nos ajuda emocionalmente?

Segundo a neurociência, o contato com o meio ambiente possui impactos positivos na saúde mental das pessoas. A natureza ajuda a reduzir a ansiedade, aumentar a sensação de relaxamento e melhorar o humor ao estimular os hormônios da felicidade.

Relação entre cuidar da natureza e a nossa saúde mental

Mãos protegendo uma muda de planta

O cuidado com a natureza tem forte relação com a nossa saúde mental. Ao entendermos a importância das propriedades terapêuticas do plantio, cultivo, jardinagem ou até mesmo de uma simples caminhada ao ar livre, podemos sentir verdadeiramente a sensação de relaxamento e paz. Como mencionado anteriormente, essas atividades podem ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão, além de garantir um senso de propósito e significado em nossas vidas.

Para realmente obter os benefícios e deixar que as propriedades terapêuticas tenham o efeito desejado, é preciso se desconectar do grande causador de ansiedade e estresse da atualidade — o smartphone. No entanto, se o seu intuito é registrar belas fotos da natureza para adicionar ao seu perfil, leve uma câmera fotográfica ao invés do celular. Isso pode ajudar a enriquecer ainda mais sua experiência, permitindo que você aproveite cada momento sem perder nenhum detalhe.

FAQ: como o meio ambiente pode melhorar a saúde mental?

A exposição ao ar fresco e a áreas verdes é capaz de reduzir significativamente sentimentos como ansiedade e angústia, proporcionando relaxamento e agindo como um calmante natural. Além disso, a exposição ao sol estimula a serotonina no cérebro, o que acaba ajudando na depressão e na regulação do humor.

FAQ: por que o contato com a natureza acalma?

Ambientes naturais e exposição à luz solar ajudam tanto no relaxamento mental quanto corporal, pois reduzem os níveis de cortisol, responsável pelo estresse. Além disso, seus elementos proporcionam estímulos sensoriais como visão, olfato, tato e audição, trazendo sensação de tranquilidade.

Concluindo

Podemos afirmar que a natureza tem impactos positivos surpreendentes tanto na saúde humana quanto na saúde de animais. Além de restaurar nossas energias, as atividades ao ar livre contribuem para a liberação de alguns neurotransmissores que ajudam na redução dos níveis de ansiedade e depressão, em grande parte, causados pelo uso excessivo dos smartphones. A interação com os ambientes naturais, como praias, montanhas ou parques, ajuda a melhorar não só o bem-estar, como também o equilíbrio emocional e a qualidade de vida.