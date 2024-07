Como a Polpa de Fruta Graciosa conseguiu economizar na conta de luz sem comprometer a qualidade?

Mudar algo que a gente, enquanto empreendedor, faz exatamente igual dá medo, não é mesmo? Por mais que acreditamos que é possível melhorar a maneira como entregamos nosso produto, ou realizamos nossos processos, encarar o novo muitas vezes soa como algo arriscado. Ainda mais quando não temos ao nosso lado especialistas no assunto. Concorda?

Fundada em 2002, a Polpa de Fruta Graciosa produz 18 sabores de polpa de frutas naturais, a partir de frutas compradas de mais de três mil agricultores familiares. A fábrica possui sua sede na região da Costa do Dendê, em Ituberá, baixo sul da Bahia.

Há algum tempo atrás, Eduardo Jorge Cartaxo, um dos sócios da Graciosa, buscava soluções para economizar na conta de luz da fábrica. No entanto, até então, só conhecia a modalidade de energia solar e tinha muito receio de alterar a matriz energética da fábrica, que tem seu funcionamento extremamente dependente de energia.

Ao ouvir a palavra do Mercado Livre de Energia, Eduardo relembra que ficou com muitas dúvidas e inseguranças sobre o tema. Afinal, associava o “Mercado Livre” a uma plataforma de compra e venda de produtos. Com a ajuda dos especialistas Clarke, passou a entender mais sobre o ambiente, realizou a migração e, atualmente, dedica o dinheiro economizado na conta de luz para investir em melhorias na fábrica.

No texto de hoje, entenda como Eduardo conseguiu economizar na conta de luz através do Mercado Livre de Energia sem comprometer a qualidade do seu produto.

Como tudo começou?

Eduardo Jorge já percebia há um tempo que pagava caro na conta de luz. Porém, só conhecia enquanto opção a instalação de placas solares, que precisam de um investimento em infraestrutura. Em 2020, conheceu o Mercado Livre de Energia e passou a pesquisar mais sobre o tema. Afinal, comprar energia de um fornecedor e continuar recebendo ela através da distribuidora parecia duvidoso.

Em 2022, conheceu a Clarke Energia através de familiares e parentes e a solução que a gestora oferecia parecia “boa demais para ser verdade”: propostas de diferentes fornecedores, somente fontes renováveis, acompanhamento completo da migração até a gestão de energia e janela ampla para cancelamento. “Temos um estoque voltado à energia. Mexer nisso dava medo. Como que a gente vai mexer em toda a matriz energética da fábrica sem comprometer o nosso estoque?”, relembra. Com a ajuda dos especialistas Clarke, o empreendedor conseguiu apresentar a proposta da Clarke aos seus sócios e, após a aprovação conquistada, se tornou cliente em maio de 2022.

A Clarke enquanto agente facilitador do processo

Para Eduardo, a parceria com a Clarke Energia foi fundamental durante todo o processo. “Quando o empreendedor não tem habilidade, ele precisa contratar um especialista. E de preferência o melhor especialista. E foi ai onde entrou a questão da Clarke”.

O empreendedor destacou, ainda, que a Clarke atuou enquanto um “agente facilitador”, que simplificou todas as etapas para que a empresa alcançasse a economia e suporte na gestão de energia da empresa.

“A Clarke trouxe o Mercado Livre de Energia para a viabilidade do empreendedor. A Clarke que viabilizou isso. No quesito contrato com a fornecedora e da migração, de sair da concessionária e comprar no Mercado Livre. Em tudo isso, a Clarke foi o agente facilitador do processo”, completa.

“A partir do momento que sua empresa migra, você já sente o resultado”

Eduardo destaca que a principal vantagem da mudança para o Mercado Livre de Energia é a segurança oferecida pela Clarke e a economia imediata. “É palpável. Você tinha uma conta que pagava x e hoje você paga 2/3x. A partir do momento que você faz a migração, que a Clarke que fez, no outro mês você já sente”, declara.

Com o dinheiro que economizou na conta de luz, Eduardo agora busca reinvestir esse dinheiro na própria fábrica. “Com os resultados de economia, estamos usando para retroalimentar a empresa, que está em um processo de crescimento, estamos usando a economia para alavancar os investimentos que a empresa precisa. Internalizar isso com o lucro”, reforça.

Faça como a Polpa de Frutas Graciosa e Migre para o Mercado Livre de Energia com a Clarke!

No Brasil, existem duas maneiras de se contratar energia elétrica. Através do Ambiente Tradicional (Mercado Cativo) e o Mercado Livre de Energia. No Mercado Tradicional, a sua empresa é “obrigada” a comprar energia da distribuidora e está sujeito às bandeiras tarifárias.

Já no Mercado Livre de Energia, a sua empresa tem liberdade para escolher o fornecedor com as melhores condições de preço para a realidade do seu negócio. Eles literalmente competem pela sua energia, o que pode gerar uma economia de 33% na conta de luz, como é o caso da Polpa de Fruta Graciosa.

A Clarke possui um marketplace próprio, e conecta a sua empresa aos melhores fornecedores de energia. Auxiliamos desde o processo de migração, até cotação com fornecedores e gestão de energia da sua empresa.

Aproveite e faça já uma simulação para descobrir o quanto você pode economizar na conta de luz da sua empresa com o Mercado Livre de Energia. O desconto pode chegar a 40%! Fale com um especialista do nosso time e saiba mais sobre como podemos te ajudar!