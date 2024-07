Convenção do PP e Podemos para confirmar candidatos em Ibitirama

O PP (Partido Progressistas) marcou a data da convenção partidária em Ibitirama, no Caparaó. O partido vai confirmar Romildo Pité como candidato a prefeito do município e Zito Moura como candidato a vice-prefeito pelo Podemos.

A convenção acontecerá em 3 de agosto, em um sábado. O dia escolhido pelo partido é um dos últimos liberados pela Justiça Eleitoral para convenções, já que o prazo é 5 de agosto. A reunião irá ocorrer às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal.

TSE define regras para convenção

Conforme as datas definidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador entre 20 de julho e 5 de agosto.

As convenções partidárias são as reuniões internas do partido para deliberar e escolher os candidatos que disputarão as eleições.

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar o nome dos candidatos na Justiça Eleitoral. Assim, o Tribunal deverá divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido até dia 20 de agosto.

O percentual por partido deverá definir a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC. Esses são calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos (RRC) e individuais (RRCI) no território nacional, para a destinação de tais recursos públicos.

O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o 2º turno será no dia 27 de outubro, conforme o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).