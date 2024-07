Convenção do PSB e União Brasil irá lançar candidatos em Guaçuí

A convenção dos partidos PSB, Mobiliza – antigo PMN, PSDB, PDT e União Brasil, irá oficializar o ex-prefeito e ex-deputado estadual Luciano Machado (PSB) como candidato a prefeito de Guaçuí.

Além disso, o vereador Wanderley Moraes, filiado ao União Brasil, que na última semana recuou de sua própria pré-candidatura a prefeito, será lançado como candidato a vice-prefeito de Luciano.

O congresso partidário será realizado na quinta-feira, dia 1º de agosto, a partir das 18h30, na sede do Lions Club do município.

Na ordem do dia, segundo o edital, será discutida a aprovação das listas de candidatos que disputarão as eleições de 2024, aprovação da proposta de coligação majoritária, eleição de delegados e representantes dos partidos perante a justiça eleitoral, entre outros assuntos.

