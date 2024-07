PSB oficializa candidatura à reeleição de Toninho em Bom Jesus

Em convenção partidária, os partidos PSB, PSDB e Podemos oficializaram o atual prefeito de Bom Jesus do Norte, Antônio Gualhano (PSB), como candidato à reeleição no município de pouco mais de 10 mil habitantes.

Marcos da Silva Bernardes, popularmente conhecido como Marcão (PSDB), foi escolhido como candidato a vice-prefeito e caminhará ao lado de Toninho.

A convenção foi realizada no último dia 25 de julho, no Centro Cívico de Bom Jesus do Norte. Além de consolidar os candidatos a prefeito e vice, também foi realizada a escolha dos candidatos a vereadores pelas referidas siglas partidárias.

O evento contou com a presença do deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), deputada estadual Janete Sá (PSB) e do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB).