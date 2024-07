Apiacá: convenção do PSD e Progressistas para oficializar candidatos

O vereador Diego Pedrosa de Souza (PSD), mais conhecido como Diego do Betinho, será oficializado como candidato a prefeito do município de Apiacá, na região do Caparaó, no próximo dia 3 de agosto.

Seu candidato a vice-prefeito será o empresário e produtor rural Marlon da Cinderela, filiado ao Progressistas. Na oportunidade, será realizado o sorteio dos números para os vereadores que irão concorrer pelos partidos e debatido outros assuntos referentes às eleições deste ano.

Leia Também: Romério Badaró vai ser lançado como candidato a prefeito em Brejetuba

A convenção partidária municipal será realizada às 18h30, na Rua Jader Pinto, n.º 14, no centro da cidade, antigo supermercado Canedo.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

Convenções partidárias

Conforme o art. 87 do Código Eleitoral, só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político.

Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos.

Convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos. Ainda definem a formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Conforme estabelece a Lei n° 13.165/2015, Lei da Reforma Política, as convenções devem ocorrer no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral.