Romério Badaró vai ser lançado como candidato a prefeito em Brejetuba

A convenção partidária municipal dos partidos Progressistas, PMB e DC irá lançar o empresário Romério Badaró como candidato a prefeito do município de Brejetuba, na região das Montanhas Capixabas.

O congresso dos partidos será na quinta-feira (1º), às 18 horas, no Cantinho Roça, localizado na estrada que liga a sede de Brejetuba ao distrito de Brejaubinha.

Na ocasião, também serão discutidos os possíveis nomes para ser lançado como candidato a vice-prefeito e haverá o sorteio dos números dos vereadores que irão ser candidatos pelas siglas citadas.

