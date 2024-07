Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Iconha 

Na manhã deste sábado (13), o corpo de um homem foi encontrado em meio às pedras, no rio que corta o Centro da cidade de Iconha, no Sul do Estado.

Após constatarem o fato, os militares que atenderam a ocorrência acionaram o Corpo de Bombeiros e a Perícia.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Iconha, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta.