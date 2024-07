Vídeo | Motorista de caminhão morre em grave acidente em Calçado

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente na BR 484, na localidade conhecida como Serra do Alípio, interior de São José do Calçado, no Caparaó.

O registro do acidente foi no final tarde desta sexta-feira (12). Segundo informações dos militares que atenderam a ocorrência, no local havia um caminhão Baú, modelo Ford Cargo 816, tombado e bloqueando parte da via, em uma curva, e o condutor estava preso nas ferragens. Além das mercadorias de mercearia espalhadas na rodovia, a pista apresentava marcas de frenagem e choque com o barranco.

Leia Também: Suspeito de roubo com passagens pela Justiça é preso em Guaçuí

O carona, de 22 anos, foi socorrido para o hospital de Guaçuí e posteriormente encaminhado para Cachoeiro em estado grave. O condutor do veículo, identificado como Odair do Nascimento, de 45 anos, ficou preso nas ferragens do caminhão e já não apresentava sinais vitais.

Os bombeiros foram acionados e retiraram o corpo da vítima das ferragens, sendo em seguida o local isolado para realização de perícia da polícia civil que removeu o corpo para IML do município de Cachoeiro de Itapemirim. O proprietário da empresa providenciou a remoção do veículo e a carga do local, sendo a via totalmente liberada às 23h.

Em um vídeo enviado pelo assessor de comunicação do prefeito Cuíca, Sávio Máximo, é possível ver a gravidade do acidente.

Veja o vídeo:

Vídeo: Sávio Máximo