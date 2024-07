Criança de 5 anos morre em acidente grave em rodovia do Espírito Santo

Uma criança, de apenas 5 anos de idade, morreu em um acidente grave entre um carro e um caminhão no km 12 da BR-259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (21).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do veículo foi socorrida de helicóptero em estado gravíssimo. Já o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e também foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da região. A criança, de 5 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Para o atendimento da ocorrência, foram acionados a perícia da Polícia Civil, Samu, e o helicóptero aeromédico. Detalhes de como o acidente teria ocorrido não foi informado.

A PRF informou, ainda, que a pista está totalmente interditada nos dois sentidos e a ocorrência segue em andamento.