Carreta com placas de granito tomba na BR-101 Sul, em Itapemirim

Uma carreta que transportava placas de granito tombou no km 412 da BR-101 Sul, na região de Safra, em Itapemirim, no início da tarde deste sábado (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 12h20, no momento que o veículo seguia sentido Norte da rodovia. A carga ficou espalhada no acostamento da via. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem o estado de saúde do motorista.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o condutor seria removido e o trânsito no trecho segue fluindo no sistema Pare e Siga.