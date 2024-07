Crimes envolvendo mulheres: confira os números registrados no ES

O relatório da Secretária de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), mostra que o primeiro semestre registrou queda no número de homicídio de mulheres no Espírito Santo.

Segundo o relatório atualizado pela Sesp no dia 15 de julho, só no mês de maio deste ano cerca de 13 mulheres foram assassinadas. Em março, os números apontam para dez assassinatos. Já em fevereiro, foram sete casos.

A secretaria ainda aponta seis mortes em junho e cinco em janeiro e abril.

Registro de homicídio de mulheres nos seis primeiros meses de 2024 | Foto: Reprodução/Sesp

Além disso, a região Metropolitana foi a que mais registrou crimes envolvendo mulheres, com (46%), vindo atrás do Noroeste (22%), Norte (17%), Sul (11%) e região Serrana, com (2%). Em relação aos dias da semana, o domingo supera o ranking com 24%.

Registro de homicídio de mulheres em regiões e dias da semana no primeiro semestre de 2024 | Foto: Reprodução/Sesp