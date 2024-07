Cultura: Fafi anuncia 212 vagas em oficinas para o segundo semestre

O mês de julho chega repleto de oportunidades para quem tem o sonho de se tornar ator ou músico, seja profissionalmente ou por hobbie. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) anuncia, nesta segunda-feira (1º), a abertura de 212 vagas em oficinas. Ao todo são 137 vagas para a área de música e 75 para teatro.

A boa notícia é que a instituição oferta vagas para crianças, jovens adultos e idosos, ou seja, tem para todas as idades a partir dos 7 anos.

As inscrições serão feitas durante três dias, de acordo com cada oficina, e estarão divididas da seguinte forma:

08/07 – Inscrição para as oficinas de teatro;

09 e 10/07 – Inscrição para as oficinas de música.

O horário e o local para todos os dias de inscrição será o mesmo: das 8 às 16 horas na sede da Fafi, na Avenida Jerônimo Monteiro, 656, no Centro Histórico de Vitória.

Os candidatos a uma das vagas deverão observar os pré-requisitos de cada oficina.

No ato da inscrição é necessária a apresentação da cópia de um documento de identificação com foto ou da Certidão de Nascimento; laudo médico, se houver, e comprovante de residência atual. Na ocasião será preenchido ainda um formulário da Fafi.

Os candidatos serão atendidos por ordem de chegada e menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável.

As oficinas ofertadas pela Fafi terão quatro meses de duração e estão divididas da seguinte forma:

Teatro

Oficina de Teatro Avançado – Terças-feiras das 18h30 às 21h30 (a partir de 18 anos) – 25 vagas. (É necessária comprovação de 40 horas de Oficina de Teatro.)

Oficina de Corpo e Voz para atores e bailarinos – Terças-feiras das 18h30 às 21h30 (a partir de 18 anos) – 25 vagas. (É necessária comprovação de 40 horas de Oficina de Teatro ou Dança.)

Oficina de Teatro do Oprimido: Quartas-feiras das 18h30 às 21h30 (a partir de 18 anos) – 25 vagas (É necessária comprovação de 40 horas de Oficina de Teatro.)

Música

Oficina de Musicalização / Flauta Doce ´

(É necessário ter o instrumento – flauta doce Yamaha Barroca)

Oficina de técnica vocal

Oficina de coral para pessoa idosa

Oficina de coral infanto juvenil

Oficina de coral adulto

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3381-6921.

