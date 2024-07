Daiane Sampaio de Santana: a agrônoma que virou agroinfluencer

Roteirizar, gravar e editar vídeos. Pasme, mas, todas essas tarefas fazem parte da rotina frenética da engenheira agrônoma, citricultora, produtora rural familiar e agroinfluencer, Daiane Sampaio de Santana (34).

Baiana de Cruz das Almas, ela usa todo seu conhecimento técnico para ajudar outros produtores por meio das redes sociais. Já são mais de 73 mil seguidores no Instagram, Tiktok e Youtube, com vídeos que superam 830 mil visualizações.

