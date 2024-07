Dia dos avós: como envelhecer de forma saudável

O Dia dos Avós é comemorado nesta sexta-feira (26). A data mais carinhosa do ano é dedicada a aqueles que são fonte de sabedoria e ternura e merecem o nosso cuidado, admiração e gratidão.

Entretanto, essa turma de vovós e vovôs cresce cada vez mais no Brasil. Segundo dados do IBGE (2022), o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Já a população idosa com 60 anos ou mais de idade chegou a 32.113.490 (15,6%), um aumento de 56,0% em relação a 2010, quando era de 20.590.597 (10,8%). Contudo, estima-se ainda que a população idosa no Brasil vai dobrar até 2042 em comparação com 2017, quando esse total era de 28 milhões.

Devemos buscar cuidados para envelhecer de maneira saudável. Aliás, é comum nessa etapa da vida problemas de saúde, como nos olhos por exemplo.

Os riscos chegam com a terceira idade

A partir dos 40 anos, já aumentam os riscos de doenças oculares, como a presbiopia (vista cansada – dificuldade para enxergar de perto), e por esse motivo é importante manter uma rotina de consultas mais frequentes ao médico oftalmologista, a fim de prevenir e diagnosticar previamente as doenças oculares.

De acordo com o oftalmologista e diretor clínico do Hospital de Olhos Capixaba (HOC), Rubens Machado, com o diagnóstico realizado em tempo hábil e tratamento correto, é possível controlar boa parte das doenças oculares que afetam os idosos.

“No caso de idosos portadores de doenças como diabetes e hipertensão, os cuidados com a saúde ocular devem ser redobrados, pois elas aumentam as chances de problemas oculares como retinopatia hipertensiva e diabética”, orienta Rubens Machado.

Saiba as doenças mais comuns nos idosos

Entre as doenças que mais afetam os idosos são o glaucoma, retinopatia diabética, Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) e catarata.

Glaucoma

Estima-se que entre 2 e 3% da população brasileira com mais de 40 anos seja portadora da doença, o que representa cerca de 1,5 milhão de pessoas. Considerada a principal causa de cegueira irreversível do mundo, a doença caracteriza-se pela alteração do nervo óptico, que provoca danos à fibra óptica, podendo levar o paciente a perda total da visão, se não houver um correto tratamento.

O glaucoma é uma doença silenciosa, por isso, na consulta de rotina com o médico oftalmologista é possível identificar o problema a tempo, através de exames.

Retinopatia diabética

Tendo como principal fator o índice glicêmico elevado, a retinopatia diabética (RD) é uma complicação que provoca danos aos pequenos vasos sanguíneos da retina. Geralmente, a doença afeta ambos os olhos, e se não tratada corretamente pode levar o paciente a cegueira. Além do tratamento oftalmológico, é necessário o controle da glicemia e do diabetes.

Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI)

Trata-se de uma degeneração ocular que se propaga na mácula (região central da retina) e pode ocasionar perda da visão. A DMRI é uma doença comum entre pessoas a partir dos 50 anos. Aliás, a estimativa é de que 2,9 milhões de brasileiros acima dos 65 anos sejam afetados por ela. Entretanto, os principais fatores de risco da DMRI estão no histórico familiar, ter pele e olhos claros, e fatores externos e comportamentais como uso de cigarro, exposição ao sol e ingestão de alimentos com alto índice de gorduras saturadas.

Catarata

A catarata afeta 17% das pessoas com até 65 anos e 47% dos que têm de 65 a 74 anos. A doença embaça o cristalino (lente natural dos olhos localizada atrás da íris) e pode causar cegueira, quando não tratada. O tratamento da catarata é cirúrgico.

Existem três principais tipos de catarata.

São eles:

Catarata congênita: já nasce com o indivíduo.

já nasce com o indivíduo. Catarata secundária: que decorre de fatores como uso de medicamentos esteroides, doenças metabólicas, traumas, radiação, entre outros.

que decorre de fatores como uso de medicamentos esteroides, doenças metabólicas, traumas, radiação, entre outros. Catarata senil: a mais frequente, ligada ao processo de envelhecimento.

Além das doenças mais comuns, a terceira idade também traz a perda de visão periférica, que geralmente atinge cerca de 20 a 30%. A vista cansada ou presbiopia dificulta a visão de objetos próximos, enquanto a diminuição na diferenciação de cores resulta da perda de sensibilidade das células responsáveis por essa função. Além disso, a redução da pupila faz com que a pessoa idosa precise de mais luz no ambiente para realizar algumas atividades.

Prevenção

Adotar alguns hábitos saudáveis no dia a dia garantem um envelhecimento com qualidade e saúde para os olhos. O oftalmologista Rubens Machado do HOC, recomenda manter uma alimentação saudável e balanceada, praticar exercícios físicos, mesmo que leves, como caminhadas. Assim como realizar acompanhamento médico e oftalmológico periodicamente, sendo o intervalo ideal de 6 meses entre uma consulta e outra.

“O acompanhamento oftalmológico é fundamental para que o tratamento seja mais simples e eficaz graças ao diagnóstico precoce, além de evitar que problemas já existentes se agravem”, disse o especialista.