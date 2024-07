Disputa interna no PSB de Muniz Freire levará à convenção

Na última sexta-feira (5), o governador Renato Casagrande (PSB), esteve visitando e realizando entregas importantes nos municípios de Alegre e Muniz Freire, no Caparaó. Ao lado de seus aliados da Assembleia Legislativa, deputado estadual e líder do governo na Casa, Dary Pagung (PSB) e o recém-chegado deputado estadual Julio da Fetaes (PT), destacou as importantes obras realizadas por sua gestão na região.

Em um clima alegre e festivo, Renato frisou grandes conquistas a frente do governo d o Estado. “O Estado está pocando”, disse ao destacar que o Espírito Santo foi o Estado que mais investimentos fez no Brasil. Além disso, elevou a expectativa de vida dos capixabas para cima de 80 anos, foi registrada a menor mortalidade infantil, obtendo assim, a melhor qualidade de vida do País. Além disso, ressaltou que está mantendo um Estado soberano e tendo gestão fiscal responsável.

Foto: Diórgenes Ribeiro

Leia Também: Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Muniz Freire

Apoio declarado a Dito Silva

Ao finalizar seu discurso na Cidade Amizade, Casagrande frisou seu apoio integral ao atual prefeito Dito Silva, que também é filiado ao PSB.

“Queria dizer ao Dito, a sua equipe e os vereadores que estão presentes aqui, que enquanto eu for governador meu amigo, você pode contar integralmente conosco. Parceria nossa irá se consolidar cada vez mais, vamos trabalhar juntos por mais tempo”.

Foto: Diorgenes Ribeiro

Marcelo Santos ao lado da oposição

Já o deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União Brasil), esteve visitando o município de Muniz Freire, no sábado (6). Nas redes sociais, ele registrou uma foto ao lado de importantes personalidades políticas da cidade.

Além do ex-prefeito por dois mandatos, Dr. Ezanilton Delson de Oliveira, que também está filiado ao PSB, estava presente no café da manhã, a sua esposa, Márcia de Oliveira, que se filiou recentemente ao PSD, o atual pré-candidato a prefeito Evandro Paulucio (PDT), vereador Roberto Rivelino (Cidadania), Gilberto Barbosa, presidente do PDT no município, Wilson Santos Filho e Roberto Paulucio, ambos ex-vereadores e atuais assessores de Marcelo, o ex-vereador e advogado Rodrigo Pope, e Maxuel Vargas, pré-candidato do PRD.

A pauta da conversa, segundo a própria publicação do presidente da Assembleia, foi o futuro político da cidade. Logo após o diálogo, Marcelo Santos e os demais, participaram do tradicional corte do maior queijo frescal do Estado, na Festa do Leite e do Queijo, que estava ocorrendo no distrito de Itaici, interior de Muniz Freire.

Segundo fontes, Marcelo Santos estará se opondo ao atual gestor municipal, Dito Silva, independente de quem seja o pré-candidato da oposição no município de pouco mais de 18 mil habitantes.

Foto: Reprodução | Redes Socias

Embaralho no PSB de Muniz Freire

Após a filiação do atual prefeito de Muniz Freire Dito Silva no PSB, no final de 2023, o cenário político no município ficou embaralhado. Isso, porque o ex-prefeito Dr. Delson, também filiado ao PSB, se colocou como pré-candidato.

Recentemente, o advogado e ex-vereador Rodrigo Pope, filiado ao PSB, se reuniu com lideranças políticas do município, entre elas o ex-prefeito Delson, professor Márcio Bolzan que é pré-candidato do PT, o produtor rural e pré-candidato Evandro Paulucio (PDT), o ex-vereador José Carlos Mação (PL), dentre outros.

Segundo anunciado, o grupo irá levar a disputa interna para uma convenção partidária, que ainda não tem data marcada, porém, deverá ocorrer até o dia 5 de agosto. Diante do exposto, o cenário que já estava pré-definido, poderá ter uma reviravolta.

Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que dizem os envolvidos?

O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com os envolvidos, para que eles pudessem se manifestar. O prefeito Dito Silva, informou que o presidente da sigla no Estado, Alberto Farias Gavini Filho, teria as informações a serem repassadas à imprensa.

Por telefone, Gavini frisou que no município de Muniz Freire, o PSB e o governador Renato Casagrande apoiarão o pré-candidato a reeleição Dito Silva. Questionado sobre a convenção partidária, Gavini disse que ela irá ocorrer, seguindo as diretrizes do PSB, onde o pré-candidato que está no poder possui vantagem sobre os demais. “Não terá disputa”, disse o presidente do PSB.

O ex-prefeito Delson, afirmou que irá para a convenção e espera que não tenha uma intervenção no diretório municipal por parte do presidente da Estadual, como segundo ele já ocorreu.

“Estarei na convenção, como disse, me submetendo democraticamente às decisões dos filiados do PSB de Muniz Freire. Respeito a opinião do presidente da estadual, porém espero que não interfira mais uma vez no diretório municipal, caso contrário, estaria participando de um partido cujo ideal não mais seria o meu”, disse o médico.

Contagem regressiva

Faltando apenas 87 dias para as eleições de 2024, e apenas 26 para a convenção dos Socialistas em Muniz Freire, os eleitores munizfreirenses terão que aguardar um pouco mais para saber quem são as devidas peças no jogo político local.