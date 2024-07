Casagrande inaugura obras e anuncia novos investimentos em Muniz Freire

Nesta sexta-feira (5), o governador Renato Casagrande (PSB) esteve em Muniz Freire, na microrregião Caparaó, para inaugurar obras, como a reabilitação da Rodovia Maria das Graças de Souza Silva, trecho da ES-181 até Anutiba (Alegre), contenção de encosta e a pavimentação de ruas, e anunciar novos investimentos em diversas áreas. A solenidade teve a participação do prefeito Dito Silva (PSB), além de autoridades e lideranças da região.

“É muito bom ter um Estado equilibrado e organizado para poder fazer obras importantes, como essa rodovia que liga Anutiba à Muniz Freire. Ao todo, são quatro rodovias que passam pelo município. Uma dessas ligações, via Iúna, está na fase de projeto. Espero contratar essa obra antes de deixar o governo. Porque sei da importância da infraestrutura, pois isso impulsiona o desenvolvimento de toda uma região, que é muito bela para o turismo. Fizemos também muros de contenção, pavimentação de ruas e construímos uma creche. Por onde você anda em Muniz Freire, você enxerga obras do Estado”, disse Casagrande.

Rodovia com nova pavimentação

A reabilitação da Rodovia ES-181, no trecho Muniz Freire x Anutiba (Alegre), teve investimento superior a R$ 66 milhões. Ao todo, foram quase 20 quilômetros de rodovia que recebeu nova pavimentação, além de sinalização horizontal e vertical. Foram abrigos para passageiros de ônibus, calçada na saída de Muniz Freire e quase 3,5 quilômetros de defensas metálicas. As obras foram realizadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Foto: Diórgenes Ribeiro

Fundo Cidades

Outras duas obras inauguradas foram a contenção de uma encosta no Centro da cidade e a drenagem e pavimentação de ruas do bairro Santa Cecília. A obra da encosta foi realizada com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. O local foi apontado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) como de risco iminente de desastre. O perímetro delimitado abrange 55 residências que foram interditadas após os deslizamentos ocorridos em janeiro de 2020, devido às fortes chuvas que atingiram a região.

Foto: Governo do ES

Já as obras de pavimentação e drenagem foram realizadas nas ruas Projetada 1 e Projetada 2, do bairro Santa Cecília, e beneficiaram aproximadamente mil habitantes. A Prefeitura executou 114 metros de drenagem com manilhas, 1.049 metros quadrados de pavimentação com piso intertravado e mais 483,40 metros de assentamento de meio-fio confeccionado em concreto pré-fabricado.

“A estabilização e contenção de encostas, bem como o muro de arrimo, vão proteger a vida e o patrimônio das pessoas que moram ou circulam pela Rua Lino Ribeiro Soares, no Centro. No caso da drenagem e pavimentação das ruas, as intervenções melhoram as condições de acesso e a mobilidade do bairro, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo. Ao todo, o investimento total foi de R$ R$ 6,15 milhões.

Foto: Diórgenes Ribeiro

Programa Pró-Rural

Também foram inauguradas as melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de São Pedro e Vieira Machado, em Muniz Freire. Estas obras são realizadas pelo programa Pró-Rural e representam um investimento aproximado de R$ 930 mil, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).

Em São Pedro, foi feita a construção de uma nova casa de química, substituição de filtros, ampliação da capacidade de reservação de água distribuída e instalação de adutora de água bruta conectando poço profundo à ETA. Em Vieira Machado, foram realizadas reformas na casa de química, pintura das unidades, instalação de filtros e execução de contenções no pátio, entre outras. Todas essas intervenções têm como objetivo aprimorar significativamente o abastecimento de água na região.

“Estamos muito orgulhosos de entregar à comunidade de Muniz Freire essas importantes melhorias no sistema de abastecimento de água. As obras em São Pedro e Vieira Machado reforçam nossa dedicação ao progresso local e garantem um melhor acesso à água potável para os moradores”, afirmou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco.

O Pró-Rural é um programa de saneamento básico criado na Companhia, que tem como propósito implantar sistemas de saneamento básico em comunidades isoladas e de pequeno porte, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos moradores dessas localidades.

Foto: PMMF

Novo Centro de Educação Infantil

Durante a agenda, o governador inaugurou o novo Centro de Educação Infantil (CEI) Tânia Aparecida Nicolau. Com investimento de R$ 3,82 milhões em recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), a construção possibilitou a manutenção de 177 vagas e a ampliação de mais 60 vagas na Rede Pública Municipal de ensino. A unidade de ensino conta com fraldário, dormitório, sanitários, berçário, trocador infantil, salas administrativas, sete salas de aula, oito salas de maternal, refeitório, cozinha, lavanderia, área de lazer, dentre outros espaços.

Foto: Diórgenes Ribeiro

Mais investimentos

Além das entregas, a população de Muniz Freire vai contar com novos investimentos do Governo do Estado. Foram assinados convênios para obras de infraestrutura rural no município. Serão investidos R$ 13 milhões em calçamento rural, revestimento primário em estradas vicinais e recuperação do pavimento da estrada de Muniz Freire x Entroncamento da Rodovia ES-484.

Na ocasião, também foi anunciada a licitação para contratação de elaboração de projeto para obra de reconstrução da ponte no trecho que liga a sede de Muniz Freire ao entroncamento com a Rodovia ES-484. As atividades econômicas de Muniz Freire são concentradas basicamente no seu setor agropecuário, envolvendo 58,35% da população, segundo o IBGE, sendo a maior parte dessa atividade oriunda da Agricultura Familiar.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, as obras vão potencializar a atividade agropecuária do município. “Muniz Freire é um grande produtor de café arábica. As obras de infraestrutura rural que serão realizadas vão levar mais segurança para o escoamento da produção, garantindo o aumento na produtividade para os agricultores com a redução de perdas de produtos”, ressaltou.

A comunidade rural de Amorim, que fica localizada a nove quilômetros da Sede, vai receber a doação de 5.000 metros quadrados de blocos intertravados e mais 1.800,00 metros de meios fios para a realização das obras de calçamento rural na região. As intervenções serão realizadas pela Secretaria com a Prefeitura de Muniz Freire, responsável pelo assentamento dos blocos. As obras vão garantir melhorias nos acessos e mais segurança para pedestres e veículos que trafegam pelas vias.

Aplicação do Revsol

Quinze rodovias vicinais já começam a receber melhorias com a aplicação do Revsol após o anúncio do convênio com a Prefeitura de Muniz Freire para revestir 54 quilômetros de estradas rurais. As obras serão realizadas nos seguintes trechos: Picadão a Itaici (2,087 km); Meia Quarta (6,567 km); Igreja Santana (Bugari) a Boa Esperança (1,975 km); Boa Esperança a Alto da Boa Esperança (1,527 km); AABB a Ipê Peroba a Boa Esperança (4,377 km); Vila Mata Pau a ES-181 (6,569 km); Metros Fortaleza a Tombos (3,923 km); Águas Claras (6 km); Cantagalo a Tombos (3,062 km); Seio de Abraão (5,836 km); São Pedro a Cachoeirinha (1,14 km); São Pedro a Daniel Carneiro (1,498 km); Santa Rita (2,439 km); Esquadro (2 km) e ES-181 a Amorim (5 km).

Contenção de erosão

Outra grande obra que será fruto de convênio anunciado é a execução de serviços de contenção de erosão com recuperação do pavimento na estrada que liga a sede de Muniz Freire até a Rodovia ES-484. O Governo do Estado investe mais de R$ 7 milhões, por meio da Secretaria da Agricultura, para auxiliar o município nos reparos do trecho fortemente atingido pelas intensas chuvas deste ano.

“Sendo um município chuvoso e montanhoso, Muniz Freire sofre bastante com as erosões, o que danifica as estradas rurais, dificultando o acesso à sede do município e outras comunidades. Além de auxiliar no escoamento da produção, as obras vão, principalmente, garantir o bem-estar do cidadão muniz-freirense, melhorando os acessos e a mobilidade para pedestres e veículos que trafegam diariamente pelas vias. Investir em infraestrutura rural é fomentar o agroturismo, melhorar a mobilidade das vias e gerar mais desenvolvimento local e oportunidades para quem vive no campo”, explicou Bergoli.

Reconstrução de ponte na Rodovia ES-379

Na ocasião, também foi anunciada a licitação para contratar a empresa que vai elaborar o projeto para realizar a obra de reconstrução de ponte na Rodovia ES-379, no trecho que liga a sede de Muniz Freire à Rodovia ES-484. O investimento é de cerca de R$ 1,7 milhão. As ações da Seag no fortalecimento da infraestrutura viária rural do município têm o objetivo de melhorar a segurança no tráfego da região para pedestres e veículos e para escoar a produção agrícola, facilitar o ir e vir das pessoas e o acesso da população a serviços públicos essenciais.