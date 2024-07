Doenças chegaram junto com as férias escolares? Resolva sem sair de casa

Durante as férias escolares, no inverno, a exposição a alérgenos e condições climáticas favoráveis à disseminação de vírus respiratórios aumenta. Portanto, é essencial ficar atento a sinais como obstrução nasal, coriza, espirros, prurido nasal, rouquidão e tosse frequente.

Se surgirem os sintomas e precisar de atendimento médico, o Pronto Atendimento Digital da Unimed Sul Capixaba disponibiliza consultas virtuais que permitem atendimento imediato para casos de urgência com sintomas leves, tudo isso sem a necessidade de deslocamento para uma unidade física.

A médica Luiza Vallory Alochio, coordenadora do Pronto Atendimento da Unimed Sul Capixaba, ressalta que o serviço digital é capaz de fornecer orientações, prescrever medicamentos, monitorar sinais de alerta, emitir atestados médicos e solicitar exames.

Sobretudo, o processo de atendimento no Pronto Atendimento Digital começa com uma triagem inicial realizada por enfermeiros, seguida pelo atendimento médico, onde o profissional pode solicitar exames, emitir receitas e atestados, encaminhar para um especialista ou recomendar uma consulta presencial, se necessário. Este serviço atende tanto adultos quanto crianças.

O serviço é uma alternativa eficaz ao atendimento físico, permitindo consultas acessíveis através de múltiplos canais, incluindo WhatsApp (28) 2101-6255, com a assistente virtual Isa, o site www.unimedsulcapixaba.coop.br e o Aplicativo Unimed Cliente. Contudo, com clínicos gerais e pediatras disponíveis 24 horas por dia, o serviço garante atendimento de qualidade e conveniência.

