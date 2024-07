Emocionante! Adolescente com paralisia canta durante missa em Marataízes

O adolescente Gabriel Carvalho Serafin, de 15 anos, emocionou o público em um vídeo cantando a música “Nossa Missão”, durante uma missa na Igreja Nossa Senhora da Penha, em Marataízes.

No vídeo, que já atinge mais de 2 milhões de visualizações, mostra Gabriel cantando ao lado de sua mãe, Charlene de Oliveira Carvalho, 42 anos. Segundo ela, o adolescente nasceu com paralisia cerebral e baixa visão.

“O Gabriel não queria cantar, estava um pouco envergonhado, mas perguntei se poderia me acompanhar na entrada da igreja, ele aceitou. Mas algo me impulsionou e passei o microfone para ele. Foi como viram no vídeo, ele soltou a voz e foi um momento surreal e emocionante”, explicou orgulhosa.

Apresentação em comemoração ao Dia das Mães

A apresentação aconteceu em 12 de maio, durante uma missa na Igreja Nossa Senhora da Penha, em comemoração ao Dia das Mães e aos 23 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade, onde o adolescente é assistido desde que tinha 1 ano de idade.

A cabeleireira disse que para homenagear ao pároco, padre Marcos Antônio Moura, que presidia a Eucaristia, entrou na igreja cantando, quando, no auge do refrão, compartilhou o microfone e, para surpresa de todos, Gabriel “soltou a voz”, momento que foi muito aplaudido pelos presentes.

Gabriel foi diagnosticado com paralisia cerebral

Em 22 julho de 2009, depois de um parto prematuro de emergência, Gabriel nasceu e logo foi diagnosticado com atresia esofágica (condição em que o esôfago é estreitado ou se desenvolve como duas seções separadas dificultando ou impedindo alimentos e líquidos de irem do esôfago ao estômago), para corrigir, passou por duas cirurgias, mantendo-o hospitalizado por 32 dias. Durante a infância, recebeu outros diagnósticos: sopro no coração, septicemia (infecção no sangue), infecção nos rins e paralisia cerebral.

Religiosa, Charlene afirma que o filho é um milagre visível aos olhos. “Gabriel é um milagre de Deus. Para os médicos, ele andaria só aos sete anos, mas ele andou com quatro anos. Para os médicos, ele não sobreviveria, mas ele está aqui. São 15 anos de milagres”.

Além disso, Charlene disse que o avanço na vida de Gabriel também aconteceu por causa da Apae. “Lá ele é assistido por técnicos, faz várias terapias, exercícios e estudo. A Apae é uma instituição indispensável e séria”, finalizou ela.

Vídeo

Vídeo: Divulgação