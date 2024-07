Downhill: conheça o vendanovense que anda conquistando títulos na Europa

Nascido em Venda Nova do Imigrante, Bruno de Carvalho vive atualmente na Itália, há mais de 10 anos, e vem praticando o Mountain Bike Downhill há mais de 15 anos.

Bruno competia no Brasil e era conhecido com Bruninho DH em Venda Nova. Assim, o venda-novense competiu em varias partes do Brasil, como por exemplo: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, fora outras corridas de nível estadual e nacional.

Agora, Bruno compete na Itália, em nível nacional. A ultima competição que o atleta disputou foi a Copa Itália, que conta pontos para o Ranking Nacional Italiano. A competição foi realizada em Prali, na Itália.

A corrida de Prali fez parte do Circuito Nacional de Downhill, principal circuito de competições da Itália (Copa Itália). No sábado, dia 22 de junho, Bruno disputou o qualifying (descida classificatória).

“Na parte da tarde, decidi fazer uma descida segura, sem me arriscar muito. Assim, fiquei em terceiro lugar no geral do amador. A pista estava seca, mesmo com o tempo de domingo (23) marcando muito chuva, ou seja, a pista ia mudar bastante. Eu fiquei bem tranquilo com o resultado, sabia que poderia melhorar, aproveitando as condições do tempo que ia piorar. Para mim, estava mais tranquilo”, ressaltou Bruno.

Aliás, no domingo de manhã Bruno realizou mais alguns treinos, com a pista molhada. Na parte da tarde, foi realizada a corrida. “Fiz uma descida muito consistente e segura, conquistando assim, o primeiro lugar na competição, na categoria amadora”, frisou o atleta.

Como funciona as competições?

Na Itália, a competição é dividida entre amadores e elite, segundo Bruno, mais de 300 atletas foram inscritos na prova e, metade eram da categoria de amadores, o que deixou a competição ainda mais acirrada.

A próxima etapa será daqui uma semana, no dia 6 e 7 julho. Já nos dias 20 e 21, acontece o Campeonato Italiano de Downhill. “Estamos nos preparando para prova principal”, finalizou.