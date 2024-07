Capixaba se sagra campeão sul-americano de karatê por equipe

O capixaba Gustavo Bosqueti conquistou o título de campeão sul-americano de karatê por equipe, após vencer a seleção do Peru na final. A competição, que teve início na última quarta-feira (26), reuniu os melhores caratecas da América do Sul e foi encerrada no sábado (29), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Gustavo Bosqueti comemorou a conquista e aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância do feito para a modalidade no Brasil e no Espírito Santo.

“Dedico essa vitória ao karatê do Brasil e a todos que estavam torcendo por nós. Reconheço que esse foi um campeonato importante para o nosso crescimento e provamos mais uma vez a nossa qualidade em campeonatos internacionais. Vencemos a equipe da Colômbia na final do Pan-Americano e agora vencemos a equipe do Peru. As duas equipes se destacaram nas Américas, mas a gente teve esse resultado. Enfrentamos com muita garra e vencemos”, celebrou Gustavo Bosqueti.

Os principais desafios do atleta nos próximos meses, com expectativas altas, são: Série A, em Salzburgo, na Áustria, e o Campeonato Mundial, que acontecerá na Espanha.

“Vamos para cima. Os próximos objetivos estão próximos. Vamos continuar treinando a todo vapor. E o que eu tenho para dizer é que a gente vai dar o nosso melhor com raça, que é o que o Brasil tem, e muita dedicação”, afirmou Bosqueti.

Em maio, o esportista também foi destaque ao conquistar a medalha de ouro por equipe no Campeonato Pan-Americano de Karatê, realizado em Punta Del Este, no Uruguai. A competição garantiu para Gustavo Bosqueti a classificação para o Mundial.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).