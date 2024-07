Dupla é presa transportando drogas de Cachoeiro para Jerônimo Monteiro

Dois homens, um de 20 anos e outro de 24 anos, foram presos transportando drogas de Cachoeiro de Itapemirim para Jerônimo Monteiro, na noite da última sexta feita (19).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 18h53min, os policiais se depararam com uma motocicleta, de cor azul, na localidade da Quinta Turma na cidade de Jerônimo Monteiro. Nela, estavam o condutor e o garupa.

Nisso, segundo a PM, após passarem pela viatura, o garupa da moto tentou esconder o rosto e uma sacola preta que estava em suas mãos. Então, os policiais abordaram os suspeitos e localizaram, aproximadamente, 25 gramas de cocaína e 25 gramas de crack, 50 pinos e 100 pedras, conforme informado pelos suspeitos.

Entretanto, aos militares, o piloto, de 20 anos, disse que vieram de Cachoeiro, e que estaria fazendo serviço de moto táxi pelo valor de R$ 120,00 reais. Aliás, o carona, de 24 anos, é conhecido pela guarnição por suspeita de envolvimento no tráfico de drogas em Alegre. Eles foram conduzidos à 6º Delegacia Regional de Alegre.

