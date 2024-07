“É um milagre”, diz nutricionista cachoeirense após acidente em Vargem Alta

O nutricionista cachoeirense Evandro Doriquetto, conhecido como “nutricionista das estrelas”, sofreu um acidente grave na tarde da última segunda-feira (29), na altura da localidade de São João, em Vargem Alta.

Evandro contou que estava voltando do trabalho para Cachoeiro de Itapemirim, quando a moto escorreu em um óleo derramado na pista. “Estava subindo a serra de Vargem Alta sentido Cachoeiro, e um caminhão estava descendo. Algum caminhão passou no local antes e deixou um balde de resina cair na pista. Eu tentei desviar do balde, porém, a moto bambeou e caí debaixo de uma carreta carregada com pedra. A minha sorte é que a carreta estava devagar, segurando o trânsito”, contou.

Após o acidente, o nutricionista cachoeirense foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na tarde desta quarta-feira (31), Evandro atualizou seu estado de saúde. “A cirurgia do ombro foi agora e a cirurgia no pé será feita amanhã”, explicou.

Evandro disse estar agradecido não ter sido mais grave. “É um milagre estar vivo hoje, tá! Caí embaixo de um caminhão carregado com pedras. Quase morri”, finaliza.