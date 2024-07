Incêndio em residência assusta moradores de Marataízes

Nesta terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), foi acionado para atender um incêndio, em uma casa, localizada na Barra de Itapemirim, Marataízes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi encaminhada até o local, realizando assim, o combate das chamas na residência. Não houve feridos no ocorrido.

