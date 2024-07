Eleições 2024: Diego Libardi debate administração de Cachoeiro

O programa Eleições 2024 recebeu, nesta segunda-feira (22), o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Diego Libardi (Republicanos) para mais uma sabatina.

Além da saúde, educação e segurança, o Diego Libardi também destacou a importância do investimento no turismo como alternativa para fortalecer a economia local.

Também falou sobre IPTU e incentivos para que os pequenos, médios e grandes empresários possam continuar investindo e gerando emprego e renda no município. Assista a sabatina completa no canal do AQUINOTÍCIAS.COM:

Confira a entrevista ao vivo: