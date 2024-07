Vendanovense vence título nacional de downhill na Itália. Confira!

Nascido em Venda Nova do Imigrante, Bruno de Carvalho vive atualmente na Itália, há mais de 10 anos, e vem praticando o Mountain Bike Downhill há mais de 15 anos.

Leia também: Inscrições abertas para desafio de corrida e duathlon sprint no ES

No último final de semana, Bruno participou de uma das corridas mais importante de 2024 na Itália, o Campeonato Italiano de Downhill, onde se consagrou o grande campeão italiano de Downhill Master.

Bruno entrou como favorito na competição, pois vinha em grande forma. Assim, o atleta conquistou o grande título nacional de downhill, na categoria Master 1. O campeonato foi realizado em Cortina d’Ampezzo, na Itália.

Além do título nacional, Bruno também foi o vencedor da categoria Amadores Absolutos. No último sábado (20), durante as qualificações com provas cronometradas, o atleta se posicionou no topo da tabela, conquistando assim, a pole position, para prova de domingo (21).

“Tudo que eu podia fazer era descer perfeitamente, para alcançar esta vitória tão sonhada. No final, consegui trazê-la para casa”. frisou Bruno. Bruno conquista sua terceira vitória consecutiva, nas últimas etapas da Copa Itália. Assim, o atleta adicionou mais um título à sua coleção.

“Foi bacana a prova, gostei bastante, bem disputada e, com mais de 300 atletas. Ganhar foi realmente incrível!”, finalizou.

Percurso

O percurso era de altíssimo nível, com um traçado de 1.600 metros e um desnível de 275 metros, uma descida seca, porém, um espetáculo de adrenalina.