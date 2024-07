Empresa de Cachoeiro oferece solução rápida e segura para isenção tributária para PCD 

Com quase quarenta anos de atuação no ramo da contabilidade em Cachoeiro de Itapemirim, a contadora e empresária Vânia Sueli Lima Santos, comanda também a SOS Isenta, uma empresa especializada em isenção tributária para Pessoas com Deficiência (PCD).

Atuando desde 2020, Vânia começou como uma franqueada da empresa, com sede em Santa Catarina. Entretanto, a empresária decidiu comprar a marca e hoje a SOS Isenta é uma empresa exclusiva, com sede em Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado. “Vi a necessidade de trazer esse serviço para nossa cidade por identificar uma demanda do mercado e também por perceber que a nossa região estava carente de profissionais especialistas em realizar esse tipo de trabalho”, contou.

De acordo com Vânia, a SOS Isenta proporciona aos PCD’s a possibilidade de adquirir veículos, novos, com um custo reduzido, com a isenção do IPI e ICMS, assegurando o direito à cidadania e à participação social. Além disso, também auxilia na obtenção de isenção de IPVA, no caso de veículos novos ou usados. “Trabalhamos para desburocratizar e acelerar o processo de isenção de impostos e garantir, assim, uma experiência única e extremamente importante às pessoas com deficiência, que se encontram carentes de suporte no que diz respeito aos seus direitos quando o assunto é a compra do tão sonhado carro”, fala Vânia.

Com profissionais capacitados, a SOS Isenta oferece um serviço personalizado desde o início do processo. O cliente conta com uma assessoria completa para realização do processo, que pode ser bastante burocrático.

“A intenção é ajudar e simplificar a vida das pessoas. A isenção de impostos na compra de um carro para pessoas com deficiência é mais do que apenas um benefício financeiro; é uma ferramenta essencial para promover a inclusão e a autonomia. Ao entender o processo e os requisitos envolvidos, você pode garantir que esteja aproveitando todas as oportunidades disponíveis para melhorar sua qualidade de vida”, explica a empresária.

Direito à isenção

A lei de isenção de impostos foi criada para facilitar a mobilidade de pessoas que, em razão de deficiências físicas ou debilidades, tenham restrições para realizar atos comuns no seu dia a dia, como dirigir e se deslocar de um lugar ao outro.

De acordo com dados do IBGE, quase 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência que pode servir como justificativa para a isenção de impostos na hora de comprar um automóvel.

Vânia explica que atualmente, há cerca de 70 doenças elegíveis para o direito à isenção do imposto, como hérnia de disco, hepatite, osteoporose, diabetes, artrite, artrose, AVC e LER. Entretanto, muitos dos que podem ter acesso ao benefício não sabem disso. E, em outros casos, as pessoas sabem, mas não conseguem fazer o processo de forma correta e acabam perdendo a oportunidade. “Por isso, é importante contar com uma assessoria especializada. Quem tiver dúvidas e precisar de um auxílio basta nos procurar. Nós damos todas as orientações e a relação de documentos exigidos. Além disso, montamos o processo e fazemos todo o acompanhamento, evitando erros ou perda de prazo. Em quatro anos nunca tive um processo indeferido”, finaliza.

