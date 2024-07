Empresa de softwares abre vagas para o Sul do Estado; confira

A NewSystem acaba de anunciar vagas de emprego para a região Sul do Espírito Santo. Ao todo, são 4 vagas abertas para os cargos de vendedor e social mídia. A atuação será em sua sede no município de Muniz Freire, na região do Caparaó, e na sua filial em Venda Nova do Imigrante, nas Montanhas capixabas.

Para as duas vagas de social mídia, é requisito ter conhecimento em tráfego pago, design, disponibilidade de horário e residir em Muniz Freire ou região. Já para as duas vagas de vendedor, o requisito é ter carteira de habilitação, ser comunicativo, ter disponibilidade de horário e atuar em vendas externas.

Os interessados nas vagas de emprego podem enviar o currículo para o e-mail rh@newsystem.net.br, colocando o nome do cargo que pretende concorrer à vaga no assunto do e-mail. Se preferir, pode encaminhar o currículo pelo WhatsApp (28) 99950-7007.

Conheça a NewSystem

A NewSystem nasceu para trazer softwares completos, com preços acessíveis para todos os seguimentos de empresas. Hoje, a NewSystem está presente em todo território nacional. Especialistas no desenvolvimento de softwares inovadores para atender as mais variadas necessidades de negócio, levando aos clientes ferramentas inteligentes e descomplicadas, resultando em soluções ágeis que facilitam o controle dos processos administrativos.