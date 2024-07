Fábrica de estofados abre diversas vagas de emprego no Caparaó

A Rifletti acaba de anunciar vagas de emprego para sua fábrica de estofados localizada às margens da rodovia ES-181, em Muniz Freire, na região do Caparaó, no Sul do Espírito Santo.

Ao todo, são 15 vagas de emprego abertas para diversos cargos, entre eles Auxiliar de Produção, Almoxarife, Carregador e Costureira.

Segundo o empresário Ricardo Feletti, a empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação e transporte. Além disso, o horário de expediente é das 7h às 17h, de segunda a sexta.

Os interessados nas vagas de emprego podem enviar o currículo para o e-mail rh@rifletti.com.br, colocando o nome do cargo que pretende concorrer à vaga no assunto do e-mail. Se preferir, pode encaminhar o currículo pelo WhatsApp (28) 99953-9365.

Conheça a Rifletti

O Grupo Rifletti é resultado da realização de um sonho e de uma semente empresarial plantada por Ricardo Feletti na cidade de Muniz Freire, no Espírito Santo, em 1991. Neste ano nasceu a Rifletti, uma fábrica de portas e janelas que posteriormente migrou para o ramo de camas.

Em 2008 a Rifletti deu um dos grandes passos de sua história: A indústria de estofados. De lá para cá, a empresa cresceu, amadureceu e se tornou a maior fábrica de sofás do Espírito Santo. Hoje realiza as vendas através do site e outros portais, com o intuito de atender com respeito e comprometimento os clientes.

Em 2018, o grupo abriu a Indústria de Colchão, através da expertise em fabricar conforto, enxergaram a oportunidade nesse segmento. Hoje, conta com uma equipe especializada, estrutura moderna e produtos exclusivos para proporcionar ao mercado.

O grupo de empresas visa levar conforto às casas de cada brasileiro e considera-se uma família, que trabalha e se compromete em realizar o sonho de outras famílias.