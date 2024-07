Energia solar no agronegócio: um investimento que vale a pena?

A energia solar vem ganhando cada vez mais espaço no campo, impulsionada pela busca por alternativas mais sustentáveis e econômicas. Mas será que vale a pena investir nessa tecnologia no agronegócio?

Para responder a essa pergunta, conversamos com João Paulo Vieira Sales, proprietário da Jota Tech Climatização e Energia Solar, especialista no assunto. Confira através do vídeo ou no conteúdo.

Segundo ele, a energia solar apresenta diversas vantagens para o setor, incluindo:

Redução significativa nos custos com energia elétrica: a conta de luz pode representar um gasto considerável para os produtores rurais. Com a energia solar, é possível reduzir drasticamente esse custo, chegando a economizar até 95% do valor da fatura.

Retorno sobre o investimento: o investimento em energia solar pode ser recuperado em poucos anos, dependendo do tamanho do sistema e da quantidade de energia gerada. Além disso, a vida útil dos painéis solares é de cerca de 25 anos, o que garante um longo período de economia.

Incentivos do governo: o Plano Safra oferece linhas de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos para financiar a instalação de sistemas de energia solar no campo. Isso torna o investimento ainda mais atrativo para os produtores rurais.

Sustentabilidade: a energia solar é uma fonte limpa e renovável, que não emite gases poluentes. Ao adotar essa tecnologia, o agronegócio contribui para a preservação do meio ambiente e para um futuro mais sustentável.

Principais dúvidas sobre energia solar no agronegócio:

Qual o tamanho ideal do sistema para minha propriedade? O dimensionamento do sistema depende do consumo de energia da propriedade e da área disponível para instalação dos painéis solares. É importante contar com a ajuda de um profissional especializado para realizar o cálculo correto.

Qual o custo da instalação de um sistema de energia solar? O custo varia de acordo com o tamanho do sistema e da região do país. No entanto, com os incentivos do governo e a economia gerada na conta de luz, o investimento se torna viável para a maioria dos produtores rurais.

A energia solar funciona em dias nublados ou chuvosos? Sim, os painéis solares continuam gerando energia mesmo em dias nublados ou chuvosos, embora com menor intensidade. Além disso, o sistema pode ser conectado à rede elétrica, garantindo o fornecimento de energia mesmo em períodos de baixa produção.

Investir em energia solar no agronegócio é uma decisão inteligente e vantajosa, que traz benefícios econômicos, ambientais e sociais. Com a redução dos custos com energia elétrica, o aumento da competitividade e a contribuição para um futuro mais sustentável, a energia solar se consolida como uma excelente opção para o campo.

Para saber mais sobre como a energia solar pode beneficiar sua propriedade, entre em contato com um profissional especializado e solicite um orçamento.

